Autrement : le polyamour ou d’autres façons d’aimer

C’est une autre manière de faire relation, d’autres façons d’aimer et de s’aimer. Le polyamour, c’est interroger la monogamie, c’est un tas de schémas, de possibilités, c’est de l’amour démultiplié, mais c’est surtout de la confiance, de la communication et une libération pour celleux qui la défende ou l’expérimente. Le polyamour reste un tabou, mais de plus en plus, à Bruxelles ou ailleurs, c’est une réalité qui concerne les milieux alternatifs, mais pas seulement. Alors dans Autrement, Cyprien Houdmont et ses invité.e.s sortent des clichés pour faire parler l’amour pluriel.

Triade, V, anarchiste relationnel,… le polyamour est multiple et n’a pas une définition bien précise, l’idée c’est d’être ouvert à la non-monogamie, tout en restant à l’écoute de son ou ses partenaires, d’être honnête et surtout sortir de l’idée que notre partenaire exclusif nous appartient. Le polyamour n’est pas le libertinage, ni l’échangisme, ni l’infidélité.

Autour de la table :

– Tamara Foubert, polyamoureuse et créatrice d’un groupe Facebook néerlandophone pour les polyamoureu.x.se.s : Alles over Polyamorie

– Madline Marbaix-Madinier, polyamoureuse

– Émily Worms, polyamoureux et réalisatrice du court-métrage Amours Libres à voir en entier ici (le lien vous permet aussi de voter pour que son film obtienne le prix du public)

– Stitch, anarchiste relationnel, intervenant.e dans le film Amours Libres d’Émily Worms

