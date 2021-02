Auderghem : Photos et podcasts pour immortaliser la crise sanitaire

En juin 2020 le Service Culture de la commune d’Auderghem a lancé un appel à témoignages. Les résultats sont visibles aujourd’hui dans une exposition en plein air.

Les 10 portraits photo sont visibles sur deux sites de la commune : Square Saint-Julien et Place Pinoy. Chaque œuvre est accompagné d’un QR code pour écouter les rencontres audios entre l’artiste et les volontaires. L’artiste, c’est Chloé Thôme, une photographe engagée qui collabore depuis plusieurs années avec le Service culture de la commune : « Cet appel a rencontré un souhait que j’avais depuis longtemps : mêler photo et audio pour mettre une voix sur un visage, un visage sur une voix. Pendant plusieurs mois, je me suis alors lancée dans la réalisation d’une série photographique accompagnée de rencontres radiophoniques qui témoigne de la période étrange et inédite que nous traversons sur fond de crise sanitaire et sociale. Pour garder une trace, se souvenir, ne pas oublier. Comprendre peut-être. Apprendre sûrement.“

L’exposition est Covid-proof, en plein air, gratuite et sera visible jusqu’au 30 avril.

■ Reportage de Mael Arnoldussen, Béatrice Broutout et Séverine Rondeau