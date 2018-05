Attentats de Paris : Ayoub Bazarouj à nouveau placé sous mandat d’arrêt

Deux nouveaux suspects ont été interpellés dans le cadre des attentats de Paris du 13 novembre 2015. L’un d’eux, Ayoub Bazarouj, avait déjà été interpellé précédemment dans le même dossier et avait été remis en liberté par la chambre des mises en accusation. Il a à nouveau été placé sous mandat d’arrêt mercredi. Soufiane Al Aroub (26), le deuxième suspect, a été inculpé mais laisse en liberté sous condition.

C’est une information des journaux Sudpresse et Mediahuis, Ayoub Bazarouj, déjà inculpé dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris, a de nouveau été placé sous mandat d’arrêt le 22 mai dernier, avec un autre suspect dans l’organisation des attaques du 13 novembre 2015, Soufiane Al Aroub. D’après la Capitale, Ayoub est suspecté d’avoir créé des comptes Facebook et Whatsapp au profit de son frère Youssef Bazarouj, dont l’implication dans la préparation des attentats serait bien plus importante que ne le pensaient initialement les enquêteurs.

avec Belga – Photo : les premières perquisitions devant le domicile d’Ayoub Bazarouj en novembre 2016.