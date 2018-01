Attentats de Bruxelles : un avocat de victimes dénonce l’attitude des assureurs dans une lettre

L’avocat schaerbeekois Jean-Paul Tieleman, qui représente environ 50 victimes des attentats de Bruxelles écrit une lettre aux parlementaires. Il y dénonce l’attitude des assureurs et des médecins conseils des assureurs. En colère, il pointe aussi du doigt “la complicité tacite du gouvernement”.

Une lettre adressée à tous les sénateurs et tous les députés, qu’ont pu se procurer nos confrères de la DH, dans laquelle l’avocat de plusieurs des victimes pointe du doigt le rôle des assurances, et le lobbying de ce secteur. Il y affirme qu’un grand nombre de victime a été “remise au travail après avoir été bousculées moralement par les médecins conseils des assureurs” peut-on lire dans la DH, et n’hésite pas à associer cela à de la maltraitance.

Il pointe aussi du doigt le gouvernement fédéral et les promesses qu’il n’a pas tenu envers les victimes, en expliquant que les victimes qui ont initier des procédures devant les tribunaux n’ont pas reçu la moindre indemnisation.

Il termine sa lettre en écrivant espérer que l’année 2018 sera porteuse d’initiatives politiques pour remédié aux dérives qu’il dénonce.

