Un atlas interactif met à l’honneur les arbres de la capitale

Depuis le début du mois de février, les Bruxellois peuvent découvrir la richesse que représentent les arbres de la capitale grâce à l’atlas interactif en ligne Wood Wide Web. Un outil de vulgarisation et de sensibilisation mis en place par l’ASBL Threetwoshoot.

“L’idée, c’est de connecter les gens et les arbres pour faire pousser une forêt qui est à la fois réelle et virtuelle. Le but, c’est vraiment d’essayer d’amener les gens sur le terrain à la découverte des arbres. Ils peuvent également contribuer à la plate-forme”, explique l’ASBL Threetwoshoot, qui a bénéficié de la Région bruxelloise pour mettre en place le projet Wood Wide Web.

La plateforme géolocalise actuellement 120 arbres bruxellois remarquables d’une quarantaine d’espèces différentes. “On a choisi ceux-là pour démarrer car ils ont une histoire, ils font partie du patrimoine, ils nous font rêver”, indique l’ASBL. Le but est d’attirer l’attention sur chacun de ces monuments vivants de la capitale et le rôle qu’ils jouent en ville, mais aussi de se familiariser avec un univers trop souvent délaissé.

Des activités prévues autour des arbres au printemps

À partir du printemps, des activités seront par ailleurs organisées aux pieds des arbres en collaboration avec différents partenaires. Wood Wide Web, s’ouvrira, à partir de l’automne, aux arbres en dehors de Bruxelles.

■ Reportage de Christophe Durant et Charles Carpreau.