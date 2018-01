Assises de Bruxelles : les deux tueurs présumés de Xhuliano s’accusent mutuellement

Vincent De Bruycker a chargé son co-accusé, Denis Nikolovska, devant la cour d’assises de Bruxelles, affirmant que ce dernier avait donné les coups de machette mortels à la victime. Avant que Denis Nikolovska fasse de même… Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska sont accusés d’avoir volontairement, et avec préméditation, tué un de leurs amis, Xhuliano Brahimllari, un étudiant de 22 ans, et de l’avoir dépecé, en juin 2015.

“Je jouais à la PlayStation avec Xhuliano et Denis se trouvait derrière. Puis à un moment, j’ai vu une plaie sur Xhuliano puis j’ai vu Denis lui donner un deuxième coup de machette. Je n’avais pas vu le premier coup”, a raconté à la cour Vincent De Bruycker. “C’est moi qui avais acheté la machette. Denis m’avait donné le nom et moi j’avais fait les recherches sur Internet pour la trouver. Il m’avait dit que c’était pour tuer Xhuliano. Mais je ne pensais pas qu’il le ferait. J’ai été bête, j’aurais dû dire non mais je n’imaginais pas qu’il le ferait”, a expliqué Vincent De Bruycker. “Oui, j’avais aussi pris la scie de ma mère. Denis m’avait dit qu’on s’en servirait pour découper le corps. Mais je ne pensais toujours pas que c’était sérieux”, a poursuivi l’accusé.

“Il y avait eu un désaccord entre Vincent et Xhuliano concernant la gestion de la plantation [de cannabis] et concernant les finances. Les bénéfices de la vente de la marijuana étaient en fait partagés entre nous trois. Mais Xhuliano avait du caractère, il ne se laissait pas faire”, a déclaré de son côté Denis Nikolovska.

“C’est Vincent qui est arrivé par derrière”

“Vincent détestait Xhuliano. J’ai dû intervenir plusieurs fois pour les séparer”, a-t-il ajouté. “La nuit des faits [6 au 7 juin 2015], c’est moi qui jouais à la PlayStation avec Xhuliano et c’est Vincent qui est arrivé par derrière et qui a donné des coups de machette dans le cou de Xhuliano, pas le contraire”, a-t-il déclaré, s’opposant formellement à la version donnée un peu plus tôt par son co-accusé. “J’ai été totalement pétrifié. J’ai halluciné”, a-t-il encore commenté. Denis Nikolovska a néanmoins avoué avoir “partiellement” aidé Vincent De Bruycker à découper le corps de la victime et à en cacher les parties. Il a également admis que c’était lui qui avait acheté une pierre à aiguiser et qui avait réceptionné le colis contenant la machette, le 3 juin 2015.

Des parties du corps de Xhuliano retrouvés dans plusieurs endroits

Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska doivent répondre de l’assassinat de Xhuliano Brahimllari, un jeune homme de nationalité albanaise, âgé de 22 ans, qui était étudiant en droit à l’ULB et qui vivait à Forest. Début juin 2015, la disparition de Xhuliano avait été signalée par ses proches et un avis de recherche avait été diffusé par la police fédérale.

Puis, le 9 juin 2015, le tronc d’un corps humain avait été découvert près de Wemmel par des ouvriers communaux. Très vite, la police avait compris qu’il s’agissait de Xhuliano, sur foi d’un tatouage. D’autres parties du corps de la victime avaient été découvertes ensuite, à d’autres endroits à Bruxelles et en Brabant flamand. L’enquête était remontée jusqu’à Vincent De Bruycker, un ami de la victime, suite à une enquête de téléphonie. Celui-ci avait été arrêté le 25 juin 2015. Le second accusé, Denis Nikolovska, lui, s’était rendu à la police en juillet 2015.

Selon l’enquête, les deux hommes avaient planifié plusieurs jours à l’avance de tuer Xhuliano Brahimllari puis de le dépecer, car ils avaient acheté une machette, une scie sauteuse, une bâche et de la peinture pour repeindre l’appartement où a eu lieu le crime, rue Léon Fourez à Koekelberg, au domicile de Vincent De Bruycker. Les deux hommes avaient aussi visionné de nombreux épisodes de la série Dexter peu avant le crime. D’après les enquêteurs, l’homicide a eu lieu la nuit du 6 au 7 juin 2015 et le mobile du crime serait lié à un trafic de cannabis. (avec Belga)

■ Reportage de Michel Geyer et Camille Dequeker.