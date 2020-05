Asile : la Belgique va accueillir 18 mineurs non accompagnés venant des camps de réfugiés en Grèce

Le gouvernement fédéral va accueillir 18 mineurs non accompagnés, en réponse à une demande de la Grèce, annonce le cabinet de Maggie De Block (Open VLD), ministre fédérale chargée de l’Asile et la Migration.

Il s’agit de 18 réfugiés mineurs très vulnérables, qui vivent aujourd’hui dans des conditions “extrêmement précaires” en Grèce. “Fedasil, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) et l’Office des étrangers mettent tout en œuvre pour faire rapidement venir ces jeunes dans notre pays. L’exécution pratique de cet engagement se déroule en concertation avec la Commission européenne et la Grèce. L’aspect logistique est pris en charge par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui réalisera également un premier contrôle médical.“, précise le communiqué.

A leur arrivée, ils seront pris en charge dans un centre d’observation et d’orientation de Fedasil. Ils bénéficieront d’un accompagnement médical et psychologique et seront accuellis au sein de l’Aide à la jeunesse, dans des places cofinancées par Fedasil, suite à une concertation entre les communautés.

Les camps grecs accueillent actuellement plus de 40.000 migrants, alors qu’ils n’ont officiellement de place que pour 7.000. Près d’un tiers sont mineurs d’âge, selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR). La Commission européenne s’efforçait depuis plusieurs semaines de convaincre un maximum d’États membres de participer à son plan pour la relocalisation de 1.600 enfants non accompagnés arrivés dans les camps des îles grecques. Une dizaine de pays sont associés aux discussions.

La Commission avait assuré début avril que la Belgique faisait partie des pays intéressés, mais le cabinet de Maggie De Block avait relativisé en affirmant que le pays ne s’était pas engagé. Entre-temps, 59 enfants ont déjà été pris en charge en Allemagne et au Luxembourg, tandis que le Portugal s’apprête à en accueillir 50 autres, avait indiqué la commissaire européenne Ylva Johansson la semaine dernière.

Mercredi, la commission des Relations extérieures de la Chambre a appelé le gouvernement belge à accueillir ces mineurs d’âge non-accompagnés via une résolution adoptée à l’unanimité des partis représentés dans cette commission (PS, MR, Ecolo-Groen, PTB, CD&V, Open Vld et sp.a) moins l’opposition de la N-VA et du Vlaams Belang.

Deux jours plus tard, le gouvernement fédéral donne donc le feu vert à cet accueil. “Nous comprenons très bien ce que la Grèce vit, et nous voulons être solidaire avec elle. Nous faisons dès lors un effort supplémentaire, malgré la crise du coronavirus et la saturation de notre réseau d’accueil“, commente Maggie De Block. “Mais de telles solutions ne sont pas durables. Nous avons besoin d’une solution structurelle au niveau européen.”

Rédaction en ligne (avec Belga)