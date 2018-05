Les ascenseurs d’un immeuble laekenois de 16 étages en panne depuis 8 jours

Les ascenseurs de la tour 2 de la Cité Modèle à Laeken ne fonctionnent plus depuis maintenant 8 jours. Les locataires n’ont toujours aucune information quant à une réparation.

L’immeuble comprend 16 étages, et les deux ascenseurs sont en en panne depuis maintenant plus d’une semaine. Une éternité, pour ceux qui vivent au plus haut de la tour et dont la vie quotidienne est devenue un véritable enfer. Les locataires de la tour grognent, et introduisent une action en référé contre le foyer laekenois, en charge de la gestion de l’immeuble.

■ Reportage de Valérie Leclercq et Nicolas Scheenaerts