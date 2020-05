Arts de la scène : “Nous voulons être entendus comme des partenaires, pas comme des quémandeurs”

La Fédération des employeurs des arts de la scène craint un naufrage du secteur et demande, dans une lettre ouverte envoyée mercredi au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), le lancement d’un processus de travail avec le secteur.

Le courrier a été signé par de nombreuses salles et théâtres bruxellois. Philippe Sireuil, directeur du théâtre des Martyrs, en est l’un des signataires. “Nous voulons être entendus comme des partenaires, non comme des quémandeurs.”, explique-t-il ce midi au micro de Fabrice Grosfilley, dans l’émission Toujours + d’Actu. “Et nous voulons des discussions sérieuses et concrètes sur les budgets et les décisions à prendre dans les mois à venir. Quand les salles vont-elles rouvrir et dans quelles conditions ?”

Quant au fonds de 8 millions d’euros promis au secteur : “nous n’en n’avons pas encore vu la couleur.” “En outre, il ne suffira pas à couvrir l’ensemble des demandes. Méfions-nous des annonces.”

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.