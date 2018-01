Art Truc Troc & Design : le body art à l’honneur

Du vendredi 26 janvier au dimanche 28 janvier se déroule la 14ème édition du ART TRUC TROC & DESIGN au Bozar. Cette année, le body art est à l’honneur.



Le corps et son utilisation dans l’art seront explorés au travers de performances corporelles, de live de body painting et par l’accueil de tatoueurs bruxellois. Malgré ces quelques nouveautés, le principe d’Art Truc Troc & Design reste le même : venez coller des bouts de papier sur des murs et ainsi proposer vos trocs aux artistes en échange de leurs œuvres. Au total, plus de 300 œuvres d’une centaine d’artistes émergents ou confirmés sont exposées.