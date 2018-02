La ministre francophone de la Culture Alda Greoli (cdH) a appris “avec consternation” qu’une descente de police a été effectuée à l’association bruxelloise Globe Aroma, qui travaille avec des artistes sans-papiers.

Alda Greoli “ressent une profonde tristesse de ce que des activités culturelles et associatives, dont le rôle premier sont l’intégration et l’émancipation personnelle, puissent être ainsi la cible d’événements traumatisants à la fois pour les personnes visées et pour les organisateurs“, indique-t-elle dans un communiqué. Elle partage aussi l’indignation des acteurs culturels, souligne-t-elle, et des nombreuses personnes qui aident chaque jour les nouveaux arrivants dans leurs démarches et dans leur intégration.

La ministre s’associe à son homologue flamand Sven Gatz, qui a annoncé vouloir demander des explications sur cette descente de police aux autorités fédérales.

Sept personnes ont été arrêtées lors de l’action, dont deux ont été placées en centre fermé.

Avec Belga