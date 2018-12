Après leur titre mondial, les Red Lions sont encore en lice pour être l’Equipe de l’année

Même s’ils ne figuraient pas dans la short-list initiale de trois finalistes, les Red Lions, vainqueurs dimanche à Bhubaneswar de la Coupe du monde de hockey pour la première fois de leur histoire, peuvent encore recevoir le titre de “Equipe de l’Année” lors du Gala du Sport qui se tiendra le 22 décembre à Bruxelles. C’est ce que Sportspress.be, l’association belge des journalistes sportifs, a annoncé ce lundi.

Lors du Gala du Sport, samedi, seront récompensés le Sportif, la Sportive, l’Espoir, l’Equipe, l’Entraîneur et le Paralympien de l’année 2018. La date limite pour voter était le mercredi 5 décembre. A cette date, les Red Lions n’avaient disputé que leurs deux premières rencontres de Coupe du monde.

“Les prestations réalisées après cette date sont éligibles, selon le règlement, pour les trophées de l’année suivante. Mais en raison de la performance unique des hockeyeurs belges au Mondial en Inde, Sportspress.be veut faire une exception pour le trophée d’Equipe de l’année”, a expliqué l’association. “C’est pourquoi les votants auront la possibilité de voter à nouveau pour l’Equipe de l’année de lundi à mercredi soir.” Dans cette catégorie, les trois nommés étaient les Diables Rouges (3es de la Coupe du monde de football), les Belgian Cats (4es du Mondial de basket féminin) et les Belgian Tornados (champions d’Europe du 4×400 m et médaillés de bronze aux Mondiaux indoor en athlétisme).

“En ce qui concerne l’avenir, on examinera si le vote peut avoir lieu plus tard dans l’année. Mais la date actuelle du Gala du Sport, juste avant Noël, est la plus appropriée, car les lauréats sont généralement dans le pays à ce moment-là”, a conclu Sportspress.be.

Cette exception ne vaut que pour l’Equipe de l’année. Fanny Lecluyse, médaillée de bronze du 200m brasse aux Mondiaux de natation en petit bassin, ne figurait pas dans la liste des sportives pré-sélectionnées, même si une wildcard pouvait être attribuée par les votants. Nina Derwael, Emma Meesseman et Nafissatou Thiam sont les trois finalistes dans cette catégorie.

Belga. Photo: Belga/Daniel Techy