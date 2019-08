Après les voitures, Poppy se lance dans les trottinettes et scooters partagés à Bruxelles

Poppy est la première marque en Europe à proposer ces trois moyens de transport partagés.

Poppy est la première marque à proposer trois moyens de transport partagés: après les voitures, place aux trottinettes électriques et aux scooters. Ces différents services sont à présent disponibles à Bruxelles et Anvers, rapportent nos confrères de L’Echo.

Anciennement Zipcar, Poppy est donc la première entreprise européenne à proposer ces trois moyens de transport en une seule marque. Au total, mille véhicules sont en circulation dans les deux villes: 300 voitures, 400 trottinettes et 300 scooters. Petite précision cependant: les trottinettes et les scooters ont des zones de circulation plus réduites que les voitures, précise le journal.

Enfin, concernant les tarifs, comptez 0,33 euro par minute pour une voiture, 0,25 euro/min pour un scooter électrique et 0,15 euro/min pour une trottinette électrique (à cela s’ajoute 1 euro pour la démarrer).

