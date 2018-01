Après cinq ans, l’ouverture gratuite des musées un dimanche par mois est un succès

La Fédération Wallonie-Bruxelles fête ce jeudi les cinq ans du décret permettant l’ouverture gratuite des musées au public chaque premier dimanche du mois. Et le bilan est particulièrement positif, à en croire un sondage réalisé auprès des musées et de leurs visiteurs.

L’association Arts&Publics s’est penché sur la mise en place de cette ouverture gratuite dans les musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses effets. Et le bilan se veut positif après cinq années : l’association pointe ainsi que le nombre de musées partenaires est passé de 44 à 150 depuis 2013, mais aussi que la fréquentation de ces musées augmente majoritairement durant ces journées de gratuité. Selon près d’un musée sur trois interrogés par l’association, la fréquentation par rapport à un jour normal double lors des dimanches gratuits. Elle est même triple selon plus de 31% des musées interrogés, et se veut encore plus conséquente selon 36,4% des sondés.

L’association Arts&Publics pointe également grâce à cette enquête que l’organisation d’un événement particulier lors de ces dimanches gratuits ou un meilleure promotion via les divers canaux d’information, permettent clairement d’augmenter l’affluence des musées.

Un sondage mené auprès des visiteurs de ces musées montre également que la gratuité est un incitant pour aller vers les établissements culturels : ils sont près de 90% à le penser. Seulement 36% d’entre eux estiment toutefois que la promotion des dimanches gratuits est suffisante.

► Plus d’informations sur l’enquête d’Arts&Publics

Gr.I. – Photo : Belga