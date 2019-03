Après avoir quitté la politique, Fatiah Saïdi présente un livre inspiré de sa propre expérience

L’ancienne sénatrice et échevine d’Evere était l’invitée de Jean-Jacques Deleeuw.

Fatiah Saïdi (PS) femme politique qui a décidé de mettre un terme à son activité politique. Après 20 ans en tant qu’élue – sénatrice puis échevine à Evere – elle explique vouloir “laisser la place à des jeunes, et aux femmes ! La place des femmes est essentielle en politique, cela permet des leviers énormes“.

Aujourd’hui, Fatiah Saïdi a écrit un livre inspiré de sa propre expérience. Amal, l’héroïne, y est confrontée à un mariage forcé. On lui avait notamment promis de retrouver ses études après son mariage : “C’est là le mécanisme insidieux du mariage forcé. Il n’y a pas de coups physiques mais des procédés qui touchent le mental, ce sont des viols légalisés. Dans ce mariage, on est rapidement pris dans l’engrenage, les enfants arrivent rapidement. Amal a pu se libérer de ces unions à travers le savoir et la lecture (…) Mon livre est un pladoyer au savoir et à la connaissance. Je rappelle l’importance de la lecture, ici avec le thème de la discrimination”

“Mon but était de faire comprendre et de faire réfléchir“, indique l’ancienne mandataire. Faut-il se battre contre les mariages forcés ? “Il faut se battre contre les pressions. Je n’accepte pas de briser des rêves, des élans et des futurs, c’est là que la tradition devient dangereuse.”

