Annick Letecheur : “L’avis du citoyen n’est pas pris en compte”

Annick Letecheur, candidate sur la liste Plan B pour les élections régionales, a répondu aux questions de Stéphanie Meyer ce jeudi lors de l’Interview sur BX1. Ensemble, elles sont revenues sur le programme de Plan B.

Plan B est une liste citoyenne avec comme tête de liste Annick Letecheur, Bruxelloise depuis 30 ans. “Les objectifs de plan B sont la transparence totale et rendre la démocratie aux mains des citoyens. Les citoyens ne sont plus concernés, ils ne sont plus informés et ne peuvent pas agir. Je trouve ça dommage qu’on soit chapeauté par une coupole et qu’on n’ait rien à dire. On entend dire que le citoyen ne s’intéresse pas à la politique. Ce n’est pas vrai qu’il ne s’intéresse pas mais il est décourager car son avis n’est pas respecté.”

Annick Letecheur est devenue tête de liste par tirage au sort car cela fait partie de la philosophie de Pan B. “Dans les autres partis, c’est une histoire de carrière et de famille. Plan B est un travail d’équipe donc je ne fais rien toute seule. Sur la liste, on est 16. Tout le monde n’est pas investi de la même manière et les réunions sont ouvertes à tout le monde. Plan B propose d’être à l’écoute du citoyen. Cela passe par des consultations populaires.”

