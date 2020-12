Annelies Verlinden a visité le nouveau centre de crise de la Région bruxelloise

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden s’est rendue jeudi matin au nouveau centre de crise de la Région bruxelloise pour une visite de travail. Accueillie par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, elle a découvert ce centre inauguré en septembre, destiné à coordonner et gérer les événements et crises dans la Région.

Pendant sa visite, la ministre a assisté au traditionnel briefing de coordination des différentes opérations de police en vue de la saint-Sylvestre, donné par le chef de corps de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, Michel Goovaerts.

Visite de travail au centre de crise régional avec mes collègues @AnneliesVl et @PhilippeClose. Nous avons assisté au briefing opérationnel de coordination du dispositif de sécurité de la nuit de la Saint-Sylvestre donné par le chef de corps @michelgoovaerts. @zpz_polbru pic.twitter.com/iqQBHSvM3x — Rudi Vervoort (@rudivervoort) December 24, 2020

Mme Verlinden a également découvert le nouveau centre de communication et de dispatching police, où le Service d’information et de communication d’arrondissement s’est installé. L’objectif de ce centre est de réunir tous les dispatchings des services de sécurité de la Région, pour favoriser la collaboration et permettre une intervention plus rapide et efficace. Le but est également de créer des synergies entre le centre de crise régional et les acteurs de la sécurité.

Étaient notamment présents pour la visite de la ministre de l’Intérieur, le directeur général adjoint de Bruxelles Prévention et Sécurité Yves Bastaerts, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ou encore le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker.

Source/Image : Belga