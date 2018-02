Animal Rights dénonce des maltraitances chez un fournisseur de Colruyt et Delhaize

Animal Rights dénonce, images vidéo à l’appui, de graves maltraitances sur des cochons au sein d’un élevage du fournisseur espagnol El Pozo. La viande en provenance de cet élevage est vendue par le groupe Colruyt et AD Delhaize. L’organisation de défense des animaux appelle les deux chaînes à retirer ces produits de la vente.

Les images ont été tournées par Igualdad Animal, une équipe d’investigation espagnole de l’association internationale Animal Equality. Les cochons y présentent de gigantesques abcès, des malformations importantes, des plaies infestées et d’énormes hernies ombilicales. Des porcs morts jonchent le sol parmi les espèces vivantes et les conteneurs de l’entreprise dans lesquels sont jetées les carcasses.

Le producteur se trouve à Alhama de Murcia, dans l’est de l’Espagne. L’entreprise appartient à Cefusa, le groupe dont fait également partie El Pozo. Ce dernier a déjà réagi aux dénonciations d’Animal Rights, soulignant que l’élevage respectait la législation espagnole et européenne. Selon l’entreprise, il s’agit de porcs qui présentent des maladies ou malformations congénitales et qui sont mis à l’écart pour surveiller leur état de santé.

Colruyt et Delhaize réagissent

Suite à ces dénonciations, Colruyt a annoncé que le groupe va retirer de ses magasins les productions émanant de ces producteurs et va arrêter provisoirement ses relations avec El Pozo. Le groupe confirme par voie de communiqué sa volonté d’entendre El Pozo concernant ces révélations avant de prendre une décision sur une poursuite ou non d’une collaboration. Delhaize annonce également un arrêt provisoire de la collaboration avec El Pozo et une enquête sur les traitements de cette entreprise par rapport aux animaux. Delhaize n’enlèvera toutefois pas les produits d’El Pozo actuellement en rayons “car ils ne viennent pas de ces abattoirs mis en cause par Animal Rights”, affirme le groupe.

Avec Belga – Photo : Animal Rights/YouTube