Angèle sera l’ambassadrice de la deuxième édition du “Run To Kick”

La chanteuse bruxelloise va donc participer à la course à pied de l’association KickCancer, qui recueille des fonds pour permettre de faire avancer la recherche sur le cancer chez l’enfant.

KickCancer, qui a collecté l’an dernier 330.000 euros, acquiert donc une ambassadrice de choix en la personne d’Angèle, qui participera à la course et remettra également les médailles aux coureurs : “Je ne suis pas très sportive, mais j’aime bien mettre mes chaussures de course pour un tel événement” a-t-elle déclaré au quotidien néerlandophone De Standaard.

La course aura lieu le 29 septembre prochain au parc Drohme, à proximité de l’hippodrome de Watermael-Boitsfort.

T.D. / Image: Belga