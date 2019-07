Anderlecht dominé à domicile par Ostende (1-2) (VIDEO)

Anderlecht a ouvert sa saison par une défaite 1-2 contre Ostende (mi-temps: 1-1) pour le compte de la première journée de la Jupiler Pro League dimanche au Lotto Park, le nouveau du stade Constant Vanden Stock.

Le grand retour de Vincent Kompany au Parc Astrid ne ce sera donc pas passé comme espéré. Titulaire et présent sur la pelouse 90 minutes, il a été salué par un immense tifo des supporters: “Parti comme un Prince, revenu comme un Roi”.

L’après-midi des Mauves avait pourtant bien commencé. Michel Vlap, le nouveau milieu de terrain néerlandais d’Anderlecht, a ouvert la marque pour les Bruxellois dès la 13e minute de jeu d’une jolie frappe en lucarne. Cynique, Ostende a égalisé via Ronald Vargas, six minutes plus tard. Plus entreprenant que les Côtiers, Anderlecht a insisté mais a buté sur le bloc défensif adverse et ce malgré l’entrée en jeu de Samir Nasri (60e). Ostende a fini par punir les Mauves en concluant un mouvement de contre par Fashion Sakala (75e).

Le KVO est ainsi devenue la cinquième équipe à s’imposer en déplacement ce week-end. Samedi, le Club Bruges est allé en effet s’imposer à Waasland-Beveren (1-3). Mouscron, 0-1 à Saint-Trond, et Malines, 0-2 à Zulte Waregem, ont aussi ramené déjà trois précieux de leur déplacement, alors que le Standard revenait du Cercle Bruges avec une victoire aussi (0-2). Vendredi, le champion en titre, Genk avait ouvert la Jupiler Pro League 2019-2020 par un succès 2 buts à 1 face à Courtrai. Dimanche encore, Charleroi accueille La Gantoise (18h00) et Eupen défie l’Antwerp (20h00).

Belga, Interviews Marine Guiet et Manon Ughi