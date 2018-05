Anderlecht: la commune renouvelle ses trottoirs

D’importants travaux de réaménagement des trottoirs vont débuter cet été dans la commune d’Anderlecht, à l’initiative de l’Echevin des Travaux publics Mustapha Akouz et avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du collège échevinal.

Ce renouvellement des trottoirs, dont le montant s’élève à 647.520 euros HTVA, devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2019. Au total, pas moins de 6,5 kilomètres de trottoirs seront

complétement réaménagés. Les voirires concernées sont les suivantes : rue de Fiennes, rue Démosthène (entre le boulevard Prince de Liège et la rue du Potaerdenberg), rue Adolphe Willemyns (côté impair entre la rue du Potaerdenberg et le boulevard Maria Groeninckx-De May), rue Chopin, avenue Guillaume Lekeu, rue Louis Van Beethoven, rue Jean Morjau, rue Jakob Smits, rue Erasme, rue Charles de Tollenaere.