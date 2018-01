Un an après, la réforme de la collecte des déchets connaît des résultats mitigés

Mise en place il y a un an par la secrétaire d’État bruxelloise à la Propreté Fadila Laanan (PS), la réforme de la collecte des déchets dans la capitale n’a pas encore fait ses preuves. Si le nombre de sacs collectés est plus élevé qu’en 2016, les syndicats dénoncent, eux, un rythme de travail plus élevé et une augmentation des accidents de travail.

Dans le quotidien Le Soir, les témoignages recueillis confirment que le bilan de la réforme de la collecte des déchets après une année d’existence montre des résultats mitigés. Certes, l’impact sur le tri est positif, confirme Fadila Laanan, avec 16,1% de sacs bleus collectés en plus entre 2016 et 2017. On compte également une augmentation de 8% des sacs jaunes collectés et une hausse de… 275% des sacs oranges, destinés aux déchets organiques, collectés.

Mais en coulisses, les syndicats évoquent la fatigue des agents et une surcharge du travail. Ils pointent également une hausse du nombre d’accidents de travail : plus de 30% en un an, selon le syndicat SLFP. Cette tendance confirme nos révélations du mois d’octobre : les syndicats poussaient déjà un coup de gueule à l’époque quant à cette réforme de la collecte des déchets.

Les syndicats demandent la fin de l’alternance des récoltes, entre les sacs jaunes et sacs bleus, ainsi que le retour des collectes nocturnes. Fadila Laanan confirme que des ajustements nécessaires dans cette réforme seront réalisés dans les prochains mois, mais ne veut pas “remettre en question les fondamentaux de la réforme”, soit l’alternance et la fin des collectes nocturnes justement…

