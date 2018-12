Les aménagements provisoires de la place Liedts à Schaerbeek doivent être repensés

Les travaux venaient d’être réalisés et pourtant, une partie des aménagements régionaux qui protégeaient la piste cyclable de la place Liedts a dû être retirée. Des potelets empêchaient la bonne livraison de certains commerces et la situation créait des tensions entre utilisateurs. Une illustration d’une mauvaise communication entre la commune et la Région.

La situation était explosive ce jeudi place Liedts à Schaerbeek. En cause, les nouveaux aménagements urbanistiques et régionaux qui, selon le cabinet de Bernard Clerfayt, bourgmestre de la commune, “n’ont pas fait l’objet d’une concertation suffisante avec la commune et de nombreux commerçants se sont retrouvés en difficulté pour la livraison de leur matière première comme le mazout de chauffage, les poissons, la farine…”

Il se trouve que pour sécuriser la piste cyclable place Liedts, la Région a installé une série de potelets et des bacs fleuris sur des places de stationnement, rendant compliqué la livraison des commerces avoisionnants.

La Région accepte de faire les modifications nécessaires

A la demande de la commune de Schaerbeek, la Région a accepté de réaliser des modifications. Ce vendredi matin, les services communaux ont déjà enlevé une partie du dispositif et ont ainsi créé une zone de livraison.

Reportage de Catarina Letor et Béatrice Broutout