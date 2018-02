Pourquoi aller au Festival Brussels in Love? Réponse dans M

La quatrième édition du Festival Brussels in Love, qui se déroule du 20 au 24 février au centre culturel de Watermael-Boitsfort La Vénerie, rend hommage au cinéma bruxellois. Le responsable cinéma de La Vénerie Manu Dias et la réalisatrice belge Amélie Van Elmbt présentent l’évènement dans M.

Pour le centre culturel boitsfortois La Vénerie, la mise en place du Festival Brussels in Love, il y a quatre ans, relevait de l’évidence. “C’est une histoire d’amour entre le centre culturel et avec Bruxelles et le cinéma belge. Avec le cinéma belge, il y a aussi une longue histoire d’amour à travers notre ciné-club, qui a constitué un noyau de public fidèle et avec lequel on a fondé un comité d’action audiovisuel constitué de personnes qui ont envie de prendre une part active dans la politique culturelle“, explique Manu Dias, responsable cinéma à La Vénerie.

“Bruxelles représente beaucoup de choses. C’est un cadre de vie. On imagine des histoires. On a toujours des images qui viennent et c’est souvent les lieux qu’on connaît qui arrivent. C’est vrai que, quand j’ai pensé l’histoire, j’ai tout de suite eu en tête Bruxelles pour les lieux que j’ai fréquentés. Il y a vraiment un décor de vie. Et puis, c’est un endroit qui est extrêmement fort mixé. Il y a énormément de possibilités, de choses qui se passent”, indique la réalisatrice belge Amélie Van Elmbt, dont le film qui est à l’affiche se déroule en partie à Bruxelles.

Ouverture avec le film Les Enchanteurs du réalisation Frédéric Laffont

Le festival ouvre le mardi 20 février avec le film Les Enchanteurs de Frédéric Laffont, un documentaire consacré à la Monnaie dont M diffuse un extrait. “On a choisi d’ouvrir avec Les Enchanteurs qui montrent les coulisses de l’Opéra de la Monnaie. C’est quand même un fleuron de la culture bruxelloise et en même temps, ce qui est remarquable, c’est le travail de leurs services éducatifs qui oeuvrent à rendre accessible l’opéra à tous les publics”, souligne Manu Dias.

J. T.