Pour Alain Maron, deux pistes peuvent déjà être mises en oeuvre pour plus de transparence politique

Dans l’émission Les Experts, diffusée ce samedi à 12h30 sur BX1, Alain Maron (député bruxellois Ecolo et conseiller communal à Saint-Gilles) et Emmanuel De Bock (chef de groupe Défi au Parlement bruxellois et conseiller communal à Uccle) étaient les invités de Jean-Jacques Deleeuw.

Ils ont abordé une question de Transparencia sur la transparence en politique. “Est-ce qu’en termes de participation citoyenne, vous seriez d’accord de lancer un conseil citoyen qui, avant chaque conseil communal, permettrait aux citoyens de voir tous les documents et de pouvoir discuter des décisions à prendre?”, demande Jean-Jacques Deleeuw.

“Il y a deux pistes qui peuvent être facilement mises en œuvre. On a le conseil communal une fois par mois le jeudi, et il y a déjà un groupe de travail commun le lundi. Il pourrait être ouvert au public. Et si les citoyens sont là, ils pourraient poser leur question. Par ailleurs, il y a un système informatique fait par le CIRB dans lequel tous les documents y sont. Donc tous les documents de la séance publique sont déjà sur internet. Aujourd’hui, ils ne sont pas encore accessibles. Mais il suffit d’ouvrir cette accessibilité“, répond pour sa part Alain Maron.

