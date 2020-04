Aide aux personnes handicapées : le gouvernement bruxellois libère 6,3 millions

Le gouvernement bruxellois mettra plus de six millions d’euros à la disposition du secteur de l’aide aux personnes handicapées de la Commission communautaire française (Cocof) dans le cadre du Fonds de solidarité Covid-19, a annoncé vendredi le ministre-président régional, Rudi Vervoort.

Ce montant de 6,379 millions d’euros doit permettre de couvrir les besoins de ce secteur, que ce soit pour les centres de jour et d’hébergement, les services d’accompagnement ou les Entreprises de Travail adapté (ETA), a-t-il précisé lors d’une réunion d’information par visioconférence du collège du Parlement francophone bruxellois consacrée à la crise causée par le coronavirus. Selon Rudi Vervoort (PS), la plupart des ETA sont ouvertes mais en activité limitée. Les travailleurs qui ne sont plus en activité ont pu bénéficier du chômage temporaire pour force majeure.

Le ministre-président a également insisté sur l’importance de continuer à renforcer l’aide pour ce secteur en particulier, en préconisant notamment la mise en place d’un centre d’hébergement d’urgence. Une réflexion est actuellement menée à Bruxelles pour la mise en place d’un tel centre d’hébergement d’urgence pour les adultes en situation de grande dépendance. “Toutefois, une garantie doit être apportée quant au dépistage préalable de toutes les personnes pouvant prétendre à cet accueil, et quant à la mise à disposition du matériel de protection nécessaire pour le personnel et les hébergés. En effet, pour l’heure, les mesures de non-propagation du virus doivent continuer de primer. Tout est mis en œuvre pour permettre l’ouverture de ce centre le plus rapidement possible“, a souligné Rudi Vervoort dans un communiqué.

