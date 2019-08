Aïd El Kebir : neuf moutons recueillis par le refuge de Veeweyde

Neuf moutons ont été recueillis ce week-end par le refuge anderlechtois pour animaux Veeweyde, rapporte La DH ce lundi.

Samedi, la veille de l’Aïd El Kebir (la fête du sacrifice), neuf moutons ont été recueillis par le refuge anderlechtois pour animaux Veeweyde. Deux animaux étaient gardés dans une cour privée, un autre était gardé sur le balcon d’un appartement et six autres ont été interceptés dans des véhicules, samedi soir entre 17h00 et minuit, par la police de Bruxelles-Ouest, explique la porte-parole de Veeweyde, Ludivine Nolf, dans La DH.

Des membres de l’association se sont rendus à chaque fois sur place pour récupérer les moutons et les installer dans des prairies de l’association.

Ce bilan est inférieur à celui de 2017 : voici deux ans, 23 moutons avaient été recueillis par le refuge. Aucun contrôle n’avait été effectué par la police en 2018.

Pour rappel, aucun abattoir temporaire n’était prévu en Région bruxelloise, comme c’est le cas depuis 2017.

Gr.I. – Photo : illustration Belga