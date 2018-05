Ahmed Laaouej sur le décès de Mawda : “Il y a un manque d’humanité total de la part de la N-VA”

Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre et conseiller communal à Koekelberg, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce vendredi.

Il revient sur le décès de Mawda et la réaction du gouvernement fédéral à travers le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. “Il y a un manque d’humanité total” dans la non réponse de Theo Francken, dit-il. “Bart De Wever dit que c’est la faute des parents, vous imaginez le degré d’indécence”.

Autre dossier du jour, les métiers pénibles. Alors que les syndicats ont sorti une liste, Alexander De Croo expliquait ce vendredi matin que dans le chef du gouvernement, il n’y a avait pas de liste précise. “On a un désaveu du gouvernement” réagit Ahmed Laaouej.

■ Mawda, les métiers pénibles, les écoles et le ramadans et la mobilité au nord-ouest de Bruxelles : découvrez l’intégralité de L’Interview d’Ahmed Laaouej dans notre replay.

