Agressions sexuelles : Bruxelles et Etterbeek veulent renforcer la sécurité au parc du Cinquantenaire

Suite à l’agression sexuelle dont une femme a été victime il y a quelques jours, les bourgmestres de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), et d’Etterbeek, Vincent de Wolf (MR) ont demandé à leur zone de police respective de renforcer la sécurité dans le parc du Cinquantenaire.

“Il n’est pas possible que les femmes ressentent un sentiment d’insécurité en plein milieu de la capitale. Nous encourageons les personnes à rapporter les faits en portant plainte. La perception des femmes de l’espace public est au centre de notre plan zonal de sécurité et de notre ville, c’est dans cette logique que les services de police Polbru (Zone de police Bruxelles-Capitale- Ixelles NDLR) collaboreront avec la zone Montgomery et l’IBGE“., déclarent les deux maïeurs dans un communiqué commun.

Le parc du Cinquantenaire est géré par Bruxelles Environnement (IBGE). Sur le plan de la sécurité, il concerne les deux zone de police, puisqu’il ets à la frontière des deux territoire de la Ville de Bruxelles (Zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles) et d’Etterbeek (Zone Montgomery).

Les deux bourgmestres annoncent qu’ils “visiteront le parc avec l’IBGE, la police et les services de prévention et demanderont également un audit technique préventif du parc cinquantenaire afin d’installer des éclairages supplémentaires, par exemple.” Objectif : prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation le plus rapidement possible, précise Vincent De Wolf.

Quatre tentatives d’agression sexuelle en deux ans

Les services de police assurent une présence régulière dans le parc, indique encore le communiqué. Quatre tentatives d’agression sexuelle ont été répertoriées en deux ans.

Vincent De Wolf et Philippe Close rappelle l’importance de signaler les faits de violences sexuelles “non seulement pour pouvoir orienter les recherches mais aussi pour permettre à la victime d’accéder aux soins nécessaires.” Les centres de prise en charge des violences sexuelles offrent soins médicaux, suivi psychologique, avec du personnel spécialisé et la possibilité de déposer plainte à la police sur place.(www.violencessexuelles.be).

► Pour signaler une agression sexuelle : www.seksueelgeweld.be

► Le stalking ou le harcèlement peuvent être signalés en ligne https://www.police.be/fr/e-loket

Rédaction