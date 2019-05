Affaire Delphine Boël : le Roi Albert II accepte de se soumettre à un test ADN

Le Roi Albert II a annoncé par voie de communiqué qu’il accepte de se soumettre à un test ADN, afin de prouver qu’il est ou non le père de Delphine Boël.

Cela fait près de six ans que la justice s’est emparé de cette affaire lancée par Delphine Boël, qui affirme depuis de nombreuses années qu’elle est la fille biologique du Roi Albert II. Elle souhaite être reconnue comme la fille d’Albert II, avec qui sa mère, Sybille de Sélys Longchamps, a eu une liaison dans les années 1960.

En mars 2017, le tribunal de Bruxelles avait annoncé que la déchéance de paternité envers Jacques Boël, le père de Delphine Boël était “non fondée” et que la recherche de paternité envers Albert II était donc “irrecevable”. L’artiste avait décidé de faire appel de cette décision.

Mais à la mi-mai 2019, nouveau rebondissement : après de longs débats et contestations de part et d’autre, la cour d’appel de Bruxelles a ordonné au roi Albert II, dans un arrêt rendu le 16 mai, de se soumettre immédiatement à un test ADN, dans le cadre de la procédure en recherche de paternité de Delphine Boël. Finalement, près de deux semaines plus tard, le roi a annoncé par voie de communiqué qu’il acceptait ce test ADN.

“Après avoir pris connaissance de l’arrêt rendu ce 16 mai par la Cour d’Appel de Bruxelles, dans le respect qu’Il a de l’institution judiciaire, SM le Roi Albert a décidé de se soumettre à l’expertise ordonnée par la Cour d’Appel. Il a en outre relevé que la Cour a décidé que les conclusions de cette expertise resteraient strictement confidentielles jusqu’à une nouvelle décision de justice”, explique le communiqué d’Albert II.

La cour d’appel de Bruxelles a en effet ordonné que ce test ADN reste secret jusqu’à une décision de la Cour de cassation. Cette instance doit se prononcer sur la légalité de la décision de la cour d’appel qui avait estimé que Jacques Boël n’est “plus” le père de Delphine Boël.

Le 25 octobre dernier, la cour d’appel de Bruxelles avait rendu un premier arrêt déclarant que Jacques Boël n’était pas le père légal de Delphine Boël.

Contacté, le Palais ne souhaite pas commenter l’affaire.

Avec Belga – Photo : Belga/Benoît Doppagne