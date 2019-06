Aéroport de Bruxelles: lancement d’une campagne publicitaire d’AB InBev pour souligner son identité belge

La multinationale AB InBev souhaite réaffirmer son identité belge au travers d’une campagne “Home of Beer” dévoilée vendredi à l’aéroport de Bruxelles, en présence des CEO du groupe brassicole, Carlos Brito, et de Brussels Airport, Arnaud Feist.

“Nous voulons mettre en avant notre savoir-faire. Nous disposons de cinq sites brassicoles historiques en Belgique (Jupille, Louvain, Hoegaarden, Buggenhout et Leeuw-Saint-Pierre) et nous souhaitons réaffirmer le lien entre AB InBev et la Belgique”, souligne Arnaud Hanset, directeur commercial de la filiale belge d’AB InBev. Nonante-quatre millions d’euros ont été investis cette année sur les différents lieux de production, dont 49 millions à Hoegaarden pour une ligne de remplissage notamment.

La brasserie louvaniste, de son côté, doit se préparer au brassage de la Budweiser pour le marché français. Outre cette centaine de millions d’euros, 240 millions ont été débloqués ces quatre dernières années dans le département de recherche et développement situé à Louvain. Plus de 3.100 personnes travaillent pour AB Inbev en Belgique. “Le groupe reste très connecté à la Belgique, notamment avec son siège historique à Louvain“, a commenté Carlos Brito. “Nos marques premium sont essentiellement belges et je ne connais pas de pays où elles ne signent pas de bons résultats”, a-t-il ajouté.

Belga – Photo: Belga/Thierry Roge