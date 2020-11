Actiris lance “Je prends soin de Bruxelles” pour soutenir le secteur des soins de santé

Actiris lance une plateforme en ligne pour répondre au besoin du personnel médical et pour soutenir le secteur des soins de santé

La plateforme “Je prends soin de Bruxelles” a pour objectif de créer un lien entre les chercheurs d’emploi et les postes vacants dans le secteur des soins de santé en Région de Bruxelles-Capitale. Cette initiative a pour but de renforcer le personnel médical

« ‘Je prends soin de Bruxelles’ est la contribution d’Actiris à la situation d’urgence que nous connaissons. Nous mettons les offres d’emploi du secteur des soins de santé à l’honneur. Les employeurs et les chercheurs d’emploi peuvent ainsi se retrouver plus rapidement et efficacement. C’est notre façon de soutenir les humains des hôpitaux et des maisons de repos en ces temps difficiles. Mais soyons lucides, cela ne suffira pas. Si nous voulons lutter contre la pénurie dans les soins de santé, il faudra aussi améliorer les conditions de travail des travailleurs essentiels : normes d’encadrement, horaires et salaires », explique Grégor Chapelle, Directeur Général d’Actiris.

Pour trouver un emploi dans une fonction médicale (avec qualifications requises) ou non-médicale, les personnes intéressées s’inscrivent sur la plateforme en ligne

S.E/ Photo: BX1