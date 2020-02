Actiris encourage les demandeurs d’emploi qui souhaitent lancer leur entreprise

Actiris veut aider les demandeurs d’emploi qui souhaitent lancer leur entreprise. Et pour ce faire, le budget dédié aux programmes d’accompagnement vers l’entrepreneuriat a été doublé.

Il s’élèvera à 1.050.000 euros pour les cinq prochaines années. Objectif donc : accompagner les chercheurs d’emploi pendant un an et demi pour les aider à concrétiser leur projet entrepreneurial avec des coachs et des formations. (Photo: Belga)

■ Reportage de Valérie Leclercq à voir dans le 18h de ce mercredi