Accueil des migrants : situation tendue après la déclaration de Theo Francken, qui refuse de payer

Le secrétaire d’État fédéral à l’Asile et la Migration Theo Francken (NV-A) a rejeté vendredi l’appel de la Région bruxelloise au Fédéral pour assumer le coût de l’accueil des personnes sans titre de séjour et en transit en Belgique, sur le territoire bruxellois.

L’appel provenait de Céline Frémault, qui considérait que ce n’était pas à la Région, mais bien au Fédéral de débloquer les fonds nécessaires pour assurer l’accueil des migrants sur le territoire bruxellois. “0 euros“, lui a répondu le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken, via un Tweet. Interrogé sur la VRT, il renvoie la balle aux bourgmestres et aux services de police bruxellois, qui selon lui refusent d’agir. Il cible notamment le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (Défi), accusé de mener “un petit jeu électoraliste en se faisant passer pour le plus grand des humanistes”, dénonce les “humanistes de gauche qui s’opposent au gouvernement de droite, à Francken et à Jambon” (le ministre N-VA de l’Intérieur), et dit lutter contre ceux qui laissent se créer “un hub migratoire entre l’Italie et le Royaume-Uni”.

Ce vendredi après-midi, Pascal Smet s’est exprimé et a dit regretter la réaction de Theo Francken. Il considère que la situation actuelle est la “responsabilité” de Theo Francken. La Région sera-t-elle remboursée par le Fédéral ? La question reste en suspend.

■ En duplex : Cyprien Houdmont