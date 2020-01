Accueil hivernal bruxellois presque saturé : des places supplémentaires sont recherchées

Les places dédiées au plan hivernal bruxellois sont quasi toutes occupées. Le Centre d’appui au secteur de l’aide aux sans-abris (Bruss’Help) part dès lors, avec le gouvernement bruxellois, à la recherche de places supplémentaires, selon une information de Bruzz confirmée par Bruss’Help.

Sur l’entièreté de la Région bruxelloise, il y a environ 1.750 places où les sans abris peuvent passer gratuitement la nuit. Le Samusocial dispose de 1.100 places, la section francophone de la Croix-Rouge 250, la plate-forme citoyenne de soutien aux réfugiés 350 et l’ASBL Hoeksteen encore 48.

La semaine dernière, le Samusocial avait indiqué que 1.065 de ses places étaient occupées et qu’il n’allait bientôt plus être en mesure d’accueillir les hommes isolés dans le besoin. Jusqu’à présent, cet organisme a réussi à offrir un toit à toutes les familles et femmes isolées.

La Croix-Rouge et la plate-forme citoyenne affichent, quant à elles, complets tous les jours. “Nous nous réunissons pour planifier l’arrivée des places d’accueil supplémentaires. Nous faisons cette évaluation au quotidien en fonction des conditions météorologiques et sur la base des groupes de personnes qui s’inscrivent dans les centres”, explique François Bertrand, directeur de Bruss’Help.

Dans les prochains jours, un bâtiment adapté, de qualité et qui peut rapidement être ouvert sera recherché, précise Bruss’Help.

Belga