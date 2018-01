Accident avec délit de fuite à Schaerbeek: le passager est toujours recherché

Un véhicule a violemment percuté un père et sa petite fille ce dimanche après midi sur un trottoir à proximité d’une plaine de jeu à Schaerbeek. Ses deux occupants ont pris la fuite après les faits, en prenant soin d’enlever la plaque d’immatriculation de la voiture.

K.I, l’homme de 23 ans interpellé dimanche après un accident avec délit de fuite commis à Schaerbeek, était le conducteur du véhicule qui a provoqué l’accident, indique lundi le parquet de Bruxelles. Plusieurs fois condamné pour des vols, l’individu était en état d’ivresse au moment des faits. Le deuxième occupant de la voiture est toujours recherché. La fillette accidentée de 5 ans et son père sont toujours hospitalisés mais les jours de l’enfant ne sont plus en danger.

Selon les informations relayées ce mardi par La Capitale, des stupéfiants ont également été retrouvés dans le véhicule.

Le conducteur en état d’ivresse

L’accident s’est produit dimanche vers 15h30 au croisement de l’avenue des Azalées et de la rue des Pâquerettes à Schaerbeek, à la hauteur du parc Josaphat, où K.I, un automobiliste de 23 ans, a fauché une fillette de cinq ans et son père. “Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a vu deux personnes s’enfuir en direction de la rue de Jérusalem. L’un d’eux, K.I, a été désigné par des témoins comme étant l’une des personnes impliquées dans l’accident, et a été intercepté. Le deuxième occupant du véhicule est toujours recherché“, indique Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Il a entre-temps pu être établi que K.I se trouvait au volant de la voiture qui a fauché les deux victimes, et que l’homme était en état d’ivresse. On ignore encore si son permis de conduire est en règle. “K.I est connu de la police et de la justice. Par le passé, il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vol. Il a été mis à la disposition des autorités judiciaires“, ajoute Gilles Dejemeppe. Selon plusieurs médias, le père et sa fille auraient été percutés sur un trottoir et la voiture aurait partiellement poursuivi sa course dans le parc mais cette information n’est pour l’heure pas confirmée par le parquet. “Un expert en roulage a été désigné afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Plusieurs témoins doivent encore être entendus“, conclut son porte-parole.