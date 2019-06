Accident de trottinette à Ixelles : un conducteur gravement blessé, l’autre interpellé

Un homme de 20 ans qui circulait en trottinette a été gravement blessé jeudi soir à Ixelles, après avoir heurté une autre trottinette, a indiqué vendredi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant une information du journal La Capitale.

L’autre conducteur impliqué a été interpellé, a indiqué ce vendredi le parquet de Bruxelles : “Le second conducteur impliqué dans l’accident, un homme âgé de 42 ans, a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Il a été privé de sa liberté“. “Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises des faits“, a-t-il ajouté.

L’accident s’est produit jeudi vers 21h45 à l’intersection de la chaussée d’Ixelles et de la rue Prince Royal, à Ixelles. Deux trottinettes sont entrées en collision et les deux conducteurs ont été blessés. Le jeune homme de 20 ans a été conduit à l’hôpital dans un état critique. Il est actuellement toujours en soins intensifs mais ses jours ne sont plus en danger.

Belga / Crédit : Alertes Contrôles de Police (Facebook)