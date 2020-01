Professeurs et élèves de l’Athénée Toots Thielemans manifestent pour réclamer un atelier de mécanique

Près d’une cinquantaine d’élèves et professeurs de cette école secondaire de Molenbeek ont manifesté mercredi matin place Surlet de Chokier à Bruxelles, devant le cabinet du ministre Frédéric Daerden (PS), en charge des Bâtiments scolaires et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Ils ont réclamé l’atelier de mécanique attendu par une centaine d’élèves privés de cours depuis la rentrée scolaire de septembre. Les élèves avaient préparé de nombreuses pancartes et banderoles portant des messages comme “Qui va investir dans notre avenir?”, “Moins de baratin! On veut une vraie école!” et “École en mauvais état! Honte à l’État!”. Les professeurs déplorent que les élèves de mécanique se retrouvent dans l’impossibilité d’acquérir les compétences pratiques nécessaires à leur métier.

Une délégation a été reçue en fin de matinée par le chef de cabinet de Frédéric Daerden (PS). Une réunion va être planifiée avec les responsables du réseau. Il a été proposé d’envoyer pour cette fin d’année les élèves privés de cours à l’athénée royal de la Rive Gauche à Laeken. Les professeurs marquent des arrêts de travail quotidiens d’une heure depuis le 14 janvier et continueront à le faire jusqu’à ce qu’une solution soit mise en place de manière effective.

Les nouveaux ateliers étaient attendus en septembre

Khalid El Mahroug, vice-président de la section de Bruxelles du syndicat libéral SLFP, remarque que ses ateliers sont occupés par leurs propres élèves, mais qu’un local pouvait peut-être être mis à leur disposition et qu’il fallait, si c’est bien le cas, mettre en œuvre son aménagement. Les nouveaux ateliers de pratique professionnelle en mécanique de l’athénée royal Toots Thielemans étaient par ailleurs attendus pour la rentrée de septembre. “Mais les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement n’ont été introduites qu’aux mois d’octobre et de novembre. On dispose pourtant du bâtiment depuis le mois de juin”, souligne Khalid El Mahroug.

Belga – Photo: Belga/Ophélie Delarouzée