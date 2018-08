À l’aube de son interdiction, un manège à poneys de la Foire du Midi critiqué sur les réseaux sociaux

Une vidéo vue plus de 850.000 fois sur Twitter montre un manège à poneys sur la Foire du Midi, à Bruxelles, sous la chaleur. Ce type d’installation, interdit à partir de 2019 sur le territoire bruxellois, choque particulièrement les internautes.

Ce n’est pas la première fois que les critiques pleuvent sur les gérants de ces manèges à poneys, dans lequel ces équidés sont contraints de tourner en rond durant de longues heures, même si la température dépasse les 30 degrés, comme cet été. La Région bruxelloise a pris des dispositions en interdisant ces manèges à poneys sur son territoire d’ici le 1er janvier 2019. En attendant, les gérants du manège Baby Poney profitent d’une dernière édition de la Foire du Midi, avant de devoir trouver un autre endroit pour leur commerce.

Malgré cette interdiction à venir, beaucoup d’internautes s’interrogent sur le suivi des poneys et sur leur état de santé sous cette canicule. Une vidéo publiée le 4 août dernier et déjà vue plus de 850.000 fois à l’heure d’écrire ces lignes confirme en tout cas que ce manège est loin de faire l’unanimité. Depuis lors, de nombreux médias, notamment en France, ont également relayé l’appel de cet internaute, tout comme l’association française 30 Millions d’Amis, qui vise la protection des animaux.

Salut tout le monde, j’ai vu cette « attraction » à la fête foraine de Bruxelles et je voulais savoir si c’était légal? Des poneys attachés toute la journée qui font rien d’autre que marcher en rond?? Partagez pour avoir les opinions de chacun svp, je trouve ça vraiment honteux pic.twitter.com/m8J3OAcHGU — tchikito (@Aziadonis) August 4, 2018

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck