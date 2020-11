59 tués et 7000 blessés en moins sur les routes au cours des 9 premiers mois de l’année

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes a baissé de 16% au cours des 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019 (soit 59 tués en moins) et le nombre de blessés de 20% (près de 7000 blessés en moins). Ces diminutions sont évidemment imputables à la limitation des déplacements, notamment lors du confinement du 2e trimestre.

Le nombre de tués a baissé sur nos routes au cours des 9 premiers mois de l’année: -16% par rapport à 2019 (soit 303 tués sur place au lieu de 362). Le nombre de blessés est également en baisse (de 34.876 à 27.961, soit -20%), ainsi que le nombre d’accidents (de 27.696 à 22.918, soit -17%).

Comme attendu, le confinement du 2e trimestre a donc eu un impact positif sur tous les indicateurs de sécurité routière.

Hausse du nombre d’accidents avec un cycliste à Bruxelles

On le sait : le nombre de cyclistes a tendance à augmenter ces derniers mois. Il n’est pas étonnant, par conséquent, d’observer une hausse assez nette du nombre d’accidents impliquant un cycliste en Wallonie (de 695 à 843 accidents, soit + 21%) mais également à Bruxelles (de 748 à 870 accidents, soit + 16%). Pour tous les autres modes de déplacement, on enregistre une diminution du nombre d’accidents.

Un mois de septembre meurtrier

Une analyse détaillée du nombre de tués mois par mois nous indique que les mois d’août (de 41 à 42 tués) et surtout de septembre (de 31 à 48 tués) ont été particulièrement meurtriers. Le temps très clément du mois de septembre incitant à la balade a augmenté l’exposition au risque. Le trafic est par ailleurs resté plus fluide que les autres années, ce qui a poussé certains conducteurs à prendre plus de risques. De manière générale, les accidents qui se sont produits pendant les 9 premiers mois de l’année n’avaient d’ailleurs plus été aussi graves depuis 2015.

Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la Mobilité : “Nous devons rester vigilants et agir concrètement, tel que c’est prévu dans l’accord de Gouvernement fédéral, afin de continuer à faire baisser le nombre de victimes de la route une fois la crise sanitaire terminée. Pour y arriver, je veux lutter contre la récidive et l’impunité des infractions routières. Un conducteur sur trois doit être contrôlé chaque année pour faire face aux drames causés par la vitesse excessive, la conduite sous influence ou encore l’utilisation du GSM au volant. Je veux également développer les sanctions alternatives, comme les stages d’apprentissage ou de réapprentissage de la conduite, en complément aux amendes et déchéances.”

Conclusions

Les résultats du baromètre de la sécurité routière pour les 9 premiers mois de l’année sont évidemment impactés par le confinement de près de 3 mois au cours du 2e trimestre.

Parmi les points moins positifs, la gravité des accidents reste préoccupante. La densité de trafic a été moindre et certains conducteurs en ont profité pour prendre plus de risques. La circulation va encore rester plus fluide dans les semaines qui viennent, notamment vu le succès du télétravail. C’est pourquoi il est important de continuer à mener des contrôles et de conscientiser les automobilistes au respect des limitations de vitesse.

T.Dest / Image : Belga