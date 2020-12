400 vélos prêtés en leasing pour les Bruxellois les plus précarisés

Le gouvernement bruxellois a approuvé un plan de « leasing social de vélos » permettant aux Bruxellois les plus précarisés de bénéficier d’un vélo de seconde main à moindres frais, dans le cadre du plan de relance « post-Covid ».

Ce projet, mis en place avec le soutien de Bruxelles Mobilité, a été lancé par trois associations bien connues des cyclistes de la capitale : Cyclo, Pro Vélo et les Ateliers de la rue Voot. Ces associations ont remis à neuf 400 vélos de seconde main, et les ont équipés d’un antivol et d’un éclairage adéquats.

Ces vélos vont ensuite être mis à la disposition des organismes bruxellois actifs avec des publics précarisés, comme les centres d’intégration, les maisons médicales de quartier, les centres d’alphabétisation, les centres d’émancipation, les CPAS…

20 premiers vélos ont été remis à l’ASBL Collectif Alpha, un centre d’alphabétisation bruxellois. Il s’agit d’un premier test avant le développement du projet à plus grande échelle, début 2021, avec plus de partenaires sociaux. Ce sont ces organismes qui seront chargées de choisir les personnes pouvant bénéficier du projet. Des modalités précises seront également définies pour proposer l’usage des vélos aux bénéficiaires.

Ainsi, le vélo sera mis à disposition gratuitement durant un an, avec en prime une formation de mise en selle et des bases de la mécanique cycliste. Sur base des premiers retours, les modalités définitives seront établies début 2021, en concertation avec Bruxelles Mobilité, les associations vélo et les partenaires sociaux.

■ Reportage d’Aurélie Vanwelde, Yannick Vangansbeeck et Lola Depaepe.