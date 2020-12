4 premiers contrats école adoptés pour 2020-2024 à Anderlecht, Saint-Gilles et Schaerbeek

Le gouvernement bruxellois a adopté ce jeudi les programmes d’actions et d’investissement de 4 nouveaux contrats école pour la période 2020-2024. Ces contrats permettent notamment l’amélioration des écoles et de ses environs, ainsi qu’un renforcement des liens avec les riverains et associations locales.

Le bureau d’études City Tools avait été chargé en décembre 2019 de réaliser les diagnostics et les programmes d’actions et d’investissement pour quatre premiers contrats école, durant la période 2020-2024. Ces contrats école permettent ainsi aux écoles sélectionnées de bénéficier d’un soutien régional pour améliorer les environnements autour et dans l’école, et permettre aux riverains et associations locales de bénéficier des infrastructures scolaires en dehors des heures de cours.

Ces quatre contrats école ont été confirmés ce jeudi par le gouvernement bruxellois. Les quatre premières écoles sélectionnées dans le cadre de ce programme régional sont : l’École N°1 de Schaerbeek, le VBS Champagnat à Schaerbeek, l’Uilenspiegel à Saint-Gilles et l’Institut Marius Renard à Anderlecht (photo).

Un budget de 5 millions d’euros

Une enveloppe globale de 5 millions d’euros sera mise à disposition pour ces contrats école sur une période de mise en œuvre de 4 ans. Cette enveloppe pourra ainsi concernant l’amélioration des espaces verts autour des écoles, la sécurisation de l’entrée, la mise à disposition des salles de sport ou de spectacle, etc.

« Le plus souvent, ces écoles souffrent d’un déficit d’image et nous voulons précisément inverser cela en investissant dans les infrastructures. Cela peut se faire, par exemple, en renouvelant la cour de récréation, en créant une piste cyclable ou en rénovant la salle de sport. De cette façon, les riverains obtiennent également accès à des espaces verts ou publics », explique ainsi Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View