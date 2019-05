30% des déchets bruxellois sont des mégots

L’Agence Bruxelles Propreté a effectué un recensement de la proportion de mégots par rapport aux autres déchets dans des points clés de la capitale, lit-on dans la Dernière Heure. En moyenne, les mégots représenteraient 30% des mégots.

Vous vous souvenez peut-être de cette demande de la Région bruxelloise à l’industrie du tabac, elle avait demandé 203.000€ au secteur pour que cette somme puisse servir à la propreté publique. Dans la Dernière Heure, on peut lire que pour objectiver cette demande, les représentants du secteur ont demandé à Bruxelles Propreté d’effectuer ce recensement. En effet, il a quelques mois Cimabel (fédération belgo-luxembourgeoise des fabricants de cigarettes), Fetabel (la fédération des producteurs et importateurs de tabac à rouler en Belgique et au Luxembourg) et la filiale belge de la multinationale Philip Morris avaient envoyé un courrier à la secrétaire d’État bruxelloise à la Propreté, Fadila Laanan, afin de lui faire part de leur volonté de collaborer, à condition qu’il y ait de quoi objectiver.

Par ailleurs, on lit aussi dans cette article de la Dernière Heure que les fumeurs représentent 26% de la population bruxelloise, cela représente donc un bruxellois sur quatre. Ces chiffres proviennent d’une enquête réalisée en 2018 par Tabacstop.

La Région veut prendre des mesures pour diminuer ce phénomène.

La rédaction, photo Belga