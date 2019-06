250 participants à la grande finale de la WAPA Football League

Ce samedi se déroulait la finale de la 4ème édition de la WAPA Football League, organisée par l’asbl WAPA international, qui lutte pour la réinsertion des enfants soldats. Pendant près d’un mois, 1.000 personnes ont joué au foot dans quatre clubs bruxellois différents. La grande finale avait lieu cette après-midi à Kraainem et a réuni quelques 250 participants.

Le tournoi mixte amical réunit chaque année de plus en plus de participants, parmi lesquels six clubs wallons et bruxellois.

Cette saison, l’asbl est parvenu à collecter 32.000 euros, qui pourront contribuer à la réinsertion d’enfants soldats dans leur pays.

■ Un reportage de Diane Warland et Quentin Rosseels.