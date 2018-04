25 PV dressés après un contrôle alcool et drogues au volant samedi soir

392 automobilistes ont été contrôlés.

Lors d’un contrôle alcool et drogues au volant dans la nuit de samedi à dimanche, De 00h30 à 7h du matin, la police de Bruxelles-Ixelles a contrôlé 392 automobilistes rue de Laeken puis avenue Lloyd Georges, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Au total, 21 dossiers pour alcool et quatre pour stupéfiants ont été enregistrés.

Les quatre constats pour drogues ont tous été constatés rue de Laeken. Plus spécifiquement, il a été question de neuf retenues du permis de conduire de trois heures, neuf d’une durée de six heures ainsi que six retraits immédiats du permis de conduire, dont quatre pour conduite sous influence de stupéfiants, à savoir cannabis, amphétamines, méthadone et cocaïne.

La plus haute concentration d’alcool enregistrée était de 1,82 g/l. Elle a été constatée avenue Lloyd Georges. Les autres infractions sanctionnées lors de cette opération étaient une conduite sans guide par une personne détentrice d’un permis de conduire de 36 mois, deux pour non port de ceinture de sécurité, une pour non détention de carte d’identité assortie d’une non détention de permis de conduire ainsi que deux contrôles techniques périmés.

Belga