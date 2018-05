20 km de Bruxelles : les coureurs ont bénéficié d’un temps plus clément qu’annoncé

Près de 38.000 participants de 128 nationalités différentes s’étaient inscrits à la 39e édition des 20 km de Bruxelles, qui s’est déroulée dimanche sous un temps plus clément qu’annoncé, a indiqué le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion qui organise la course.

Le podium a reflété les couleurs belges cette année, avec le marathonien français Hassan Chahdi à la première place (1h 2min 56sec), suivi des Belges Arnaud Dely (1h 4min 16sec) et Lander Van Droogenbroeck (1h 5min 5sec).

De nombreuses personnalités étaient présentes. Le Premier ministre Charles Michel a notamment donné le départ des handisports dès 09H30. Rudi Vervoort, Marianne Thyssen, la commissaire européenne en charge de l’Emploi, des Affaires sociales, et des Compétences et de la Mobilité des travailleurs, ou encore Toma Nikiforov, récent champion d’Europe de judo, étaient présents. Le président du Conseil européen Donald Tusk, le vice-Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Marie-Martine Schyns ont pris part à la course. Des victimes des attentats de Bruxelles étaient également présents dans les rangs des coureurs.

La météo annonçait une chaleur plombante avec des orages en fin de journée, mais une légère pluie a déjà adouci le ciel en matinée. Environ 350.000 bouteilles d’eau ont été distribuées. Les coureurs ont également reçu de la crème solaire.

Nouveauté cette année, des cheerleaders et un DJ ont encouragé les participants dans le tunnel de l’avenue Louise. Un autre DJ les attendait au Bois de la Cambre.

Toute une série de gens ont couru déguisés en Schtroumpfs pour la “Smurf Experience“.

