20 après le scandale, GAIA présente une nouvelle enquête en caméra cachée

Durant l’année 2000, GAIA et Animaux en Péril avaient publié une enquête en caméra cachée sur les marchés aux bestiaux d’Anderlecht. Cette enquête avait mis en lumière et dénoncer des faits graves de maltraitance animale. Ces images provoquèrent une tempête d’indignation en Belgique et à l’étranger. 20 années après le scandale, GAIA présente une nouvelle enquête en caméra cachée sur les 3 derniers marchés aux bestiaux : Battice, Ciney et Rekkem

Les images de l’enquête menée par GAIA et Animaux en Péril en l’an 2000 étaient terribles. On y voit des animaux épuisés, frappés. Ils recevaient encore des chocs électriques, des taureaux mugissant de douleur (…)

« À cette époque, la cruauté, la violence et même le sadisme étaient systématiques envers les animaux », explique le président de GAIA. « Les marchés aux bestiaux étaient l’enfer sur terre pour les animaux qui y étaient amenés. Même les enfants s’adonnaient à la violence, par mimétisme avec la cruauté des adultes. »

20 ans plus tard?

« Pas de cruautés extrêmes mais de nombreuses lacunes, de la souffrance animale inutile, des infractions à la loi et un manque de contrôle vétérinaire ! » explique GAIA

« Nous avons clairement constaté une amélioration », explique Michel Vandenbosch . « Mais il subsiste énormément de dysfonctionnements en matière de bien-être des animaux. Nous avons relevé les mêmes problèmes sur les trois marchés. Nous avons ainsi vu plusieurs animaux présentant des cornes abîmées et ensanglantées, un jeune veau qui boitait d’une patte, un animal souffrant d’une bursite grave, des animaux aux sabots non soignés, qui n’ont pas accès à l’eau, attachés par une corde trop courte qui les empêche de se reposer, des vaches laitières émaciées, etc. Souvent, les animaux sont également battus de façon complètement inutile. Par ailleurs, nous n’avons pas constaté la présence d’inspecteurs vétérinaires chargés d’effectuer des contrôles, ni de soins apportés aux animaux blessés. »

Face aux nombreuses atteintes au bien-être des animaux subsistantes, GAIA demande “la suppression des trois derniers marchés aux bestiaux, ou du moins leur fermeture progressive” souligne le communiqué de presse

S.E / BX1