2 Bruxellois s’apprêtent à faire le tour du monde à la rencontre de ceux qui le changent

Jeunes, un peu fous et déterminés, il y a quelques jours, nous vous parlions du projet “Fries on tour” de Quentin et Thibaut, deux bruxellois passionnés de cinéma, qui prévoient de faire le tour du monde à la rencontre de ceux qui le changent. Nous les avons rencontrés.

Dans quelques mois, ils s’envoleront pour un tour du monde à la rencontre d’initiatives locales et soucieuses de l’environnement. L’objectif en faire une série documentaire pour partager au grand public, mais aussi, mettre la main à la pâte et aider les différents meneurs et meneuses et projets qu’ils vont rencontrer.

►Lire aussi : Fries on tour : “On a envie d’aventure, de grands horizons, de liberté”