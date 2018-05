Le 1er mai syndical, entre discours politiques et fête sur la place Rouppe

Les militants du syndicat socialiste FGTB étaient réunis sur la place Poelaert ce midi pour dénoncer le gouvernement de Charles Michel qu’ils considèrent comme “le plus antisocial de l’après-guerre“. Ils étaient entre 400 et 500 au départ de la manifestation, place Poelaert, pour se rendre place Fontainas, en empruntant le boulevard Annesseens. Les festivités de cet après-midi se tiendront place Rouppe.

Les revendications des syndicalistes de la FGTB étaient nombreuses en ce 1er mai, et l’accent était mis sur la condition des femmes, “victimes du gouvernement Michel“.

La traditionnelle fête de la FGTB se tiendra place Rouppe, dès 14h45 avec la fanfare, puis trois concerts à partir de 15h30, un concert de rock, de rap et un groupe qui vient tout droit du Cap Vert. Bien sûr, comme chaque année, les traditionnels stands et le village des enfants animeront la place Rouppe. Malgré la fraîcheur, la météo reste clémente cet après-midi, et le soleil est au rendez-vous pour les festivités.