1er mai: plus de 2.000 militants rassemblés pour la fête du MR

Plus de 2.000 militants MR se sont rassemblés ce mardi pour fêter le travail à Court-Saint-Etienne.

Le Mouvement réformateur a profité de la Fête du Travail, qu’il célèbre depuis plusieurs années en Brabant wallon, pour défendre le bilan de sa participation au pouvoir à plusieurs niveaux, dont le fédéral depuis 2014 et – depuis neuf mois – à la Région wallonne, à quelques encablures des élections communales d’octobre et à l’approche des élections générales de mai 2019.

“L’ADN du MR, c’est le développement économique et social. Au gouvernement fédéral comme au gouvernement wallon, nous redynamisons notre économie, pour améliorer le pouvoir d’achat, créer des emplois et ainsi sauvegarder notre sécurité sociale, nos soins de santé et nos pensions”, a lancé le président des réformateurs Olivier Chastel. “En trente ans de militantisme, je n’avais pas encore connu de gouvernement qui traduise à ce point la pensée libérale et nos programmes électoraux successifs”, a-t-il ajouté devant un public de mandataires, de militants, de députés et de ministres rassemblés à Court-Saint-Etienne.

►Un reportage de Michel Geyer et Quentin Rosseels